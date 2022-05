Atelier cloche de fleurs séchées

Atelier cloche de fleurs séchées, 26 juillet 2022, . Atelier cloche de fleurs séchées

2022-07-26 – 2022-07-26 Atelier création d’une cloche de fleurs séchées. C’est vous qui choisissez le style et les couleurs, parmi votre propre stock ou dans les propositions de l’Atelier. Inscription obligatoire. Matériel fournit. Tous niveaux acceptés. A partir de 14 ans. Atelier création d’une cloche de fleurs séchées. C’est vous qui choisissez le style et les couleurs, parmi votre propre stock ou dans les propositions de l’Atelier. Inscription obligatoire. Matériel fournit. Tous niveaux acceptés. A partir de 14 ans. dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville