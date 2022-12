Atelier clin d’oeil Souillac Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Atelier clin d’oeil Souillac, 5 janvier 2023, Souillac Souillac. Atelier clin d’oeil 10 rue de la halle Bibliothèque Souillac Lot Bibliothèque 10 rue de la halle

2023-01-05 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-05

Bibliothèque 10 rue de la halle

Souillac

Lot Souillac Animé par Muriel, à la découverte d’Edouard Manet (132-1883), le premier des modernes.

Public adulte +33 5 65 32 67 92 bib souillac

Bibliothèque 10 rue de la halle Souillac

dernière mise à jour : 2022-12-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Souillac Lot Bibliothèque 10 rue de la halle Ville Souillac Souillac lieuville Bibliothèque 10 rue de la halle Souillac Departement Lot

Souillac Souillac Souillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac-souillac/

Atelier clin d’oeil Souillac 2023-01-05 was last modified: by Atelier clin d’oeil Souillac Souillac 5 janvier 2023 10 rue de la halle Bibliothèque Souillac Lot Souillac Lot Lot Souillac

Souillac Souillac Lot