Atelier : Clic et Déclic

19 Grand'rue Mulhouse Haut-Rhin

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 11:30:00

Haut-Rhin Formation au numérique pour faire ses achats de Noël en ligne en toute sécurité.

Prérequis : Savoir manipuler le clavier, la souris et aller sur internet. +33 3 69 77 67 77

