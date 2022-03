Atelier “Clean friche” La Californie, 19 mars 2022, Toucy.

Atelier “Clean friche”

La Californie, le samedi 19 mars à 14:00

Un petit coup de clean pour la friche, un grand pas pour la Californie ! On arrache les ronces, on nettoie tout ce qui traine, on prévoit quelques voyages à la déchetterie… et on célèbre le travail bien fait par un petit apéro chaleureux !

Libre et gratuit

Organisé par la Californie

La Californie 8 chemin de ronde, Toucy Toucy Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:30:00