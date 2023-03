Trois univers pour sublimer votre quotidien Atelier Claude Tournage Troyon Catégories d’Évènement: Meuse

Jeudi 30 mars et vendredi 31 mars de 14h30 à 18h00

Samedi 1 avril et dimanche 2 avril de10h00 à 18h00

Cette année, l’Atelier Barisien sera présent dans nos ateliers et exposera quelques unes de ses oeuvres.

Au programme Visite des ateliers

Visite de l’oseraie pedagagique (si le temps le permet) Tous les après-midis Démonstrations de tournage sur bois par l’atelier Claude Tournage

Démonstrations de vannerie par l' Atelier V'annerie Une collation sera offerte à chaque visiteur.

2023-03-30T14:30:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

tournage sur bois osier Atelier Claude Tournage – Atelier V'Anne'Rie – Atelier Barisien

