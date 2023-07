L’atelier Claude de Soria, une femme sculpteur au coeur de Montparnasse Atelier Claude de Soria Paris, 16 septembre 2023, Paris.

L'atelier Claude de Soria, une femme sculpteur au coeur de Montparnasse

Claude de Soria est une artiste au parcours particulier. Tout d’abord élève de Fernand Léger, André Lhote et Ossip Zadkine, grâce auquel elle découvre la sculpture, Claude de Soria travaille à Paris dans son atelier du Boulevard Raspail. En 1973, à la faveur d’un sac de ciment oublié par hasard, dans la cour de son atelier, elle créée une relation unique avec ce matériau, dans une approche totalement autodidacte. Dans une relation fusionnelle avec le ciment, entièrement à l’écoute de ce matériau et dans un état de disponibilité totale, l’artiste laisse libre champs à la matière. Sous ses doigts naissent alors des sphères sensuelles, des ciels étoilés, de grandes lames. L’émerveillement de la matière est là. Le sable, l’eau et le ciment se révèlent dans une explosion de bulles d’airs et dans un chatoiement de couleurs, la nature et la chimie oeuvrent.

A son décès en 2015, l’artiste laisse derrière elle un corpus de plus de 2000 pièces à découvrir dans son atelier, désormais ouvert à la visite. La visite commentée raconte le parcours unique de cette artiste depuis l’Académie de la Grande Chaumière de l’après-guerre, jusqu’à la reconnaissance des années 1980. En complément de visite, portrait filmé de l’artiste de 20 minutes réalisé par Michelle Porte.

Vous serez accueillis par la fille et la petite fille de l’artiste.

L'atelier de Claude de Soria, situé au coeur de Montparnasse à Paris. Découvrez les œuvres d'une sculptrice discrète Claude de Soria dans son atelier caché.

Atelier Claude de Soria © Alvaro Yanez