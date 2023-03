Doreur-ornemaniste, peintre en décors Atelier Claire Curot Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Doreur-ornemaniste, peintre en décors Atelier Claire Curot, 27 mars 2023, Pantin. Doreur-ornemaniste, peintre en décors 27 mars – 2 avril Atelier Claire Curot Claire est une artisane, une ouvrière d’art spécialisée dans les techniques de finition. Elle travaille sur tout type de support, pour la décoration et la restauration de mobilier, cadres, boiseries…

Claire vous ouvre la porte de son charmant atelier pantinois. Vous y découvrirez tout l’art du doreur, des techniques les plus ancestrales aux techniques les plus modernes. Claire partagera avec vous la passion pour son métier, qu’elle exerce depuis plus de 20 ans.

Elle sera ravie de mettre dans vos mains ses pierres d'agathe, fers à réparer, coussin à dorer, ou appuyeux, pour qu'à votre tour, vous puissiez ressentir la vibration de l'artisan sur la feuille d'or…

