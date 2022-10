Atelier citrouilles Couches Couches Catégories d’évènement: Couches

Sane-et-Loire

Atelier citrouilles Couches, 22 octobre 2022, Couches. Atelier citrouilles

Château de Couches RD 978 Couches Sane-et-Loire RD 978 Château de Couches

2022-10-22 – 2022-11-06

RD 978 Château de Couches

Couches

Sane-et-Loire L’activité consiste à creuser une citrouille Jack o Lantern pour l’éclairer avec une bougie fournie par le château. Ensuite, une visite adaptée aux enfants leur est proposée dans le château décoré pour l’occasion.

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents.

Dans la limite des stocks disponibles. patricia.poelaert@chateaudecouches.com +33 3 85 45 57 99 RD 978 Château de Couches Couches

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Couches, Sane-et-Loire Autres Lieu Couches Adresse Couches Sane-et-Loire RD 978 Château de Couches Ville Couches lieuville RD 978 Château de Couches Couches Departement Sane-et-Loire

Couches Couches Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couches/

Atelier citrouilles Couches 2022-10-22 was last modified: by Atelier citrouilles Couches Couches 22 octobre 2022 Château de Couches RD 978 Couches Sane-et-Loire Couches Sane-et-Loire

Couches Sane-et-Loire