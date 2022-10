[Atelier] citrouille au Far West aux autruches Dancourt Dancourt Catégories d’évènement: Dancourt

2022-10-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-10-27 19:00:00 19:00:00 Dancourt

Seine-Maritime Dancourt La Ferme du Far West aux autruches se met aux couleurs d’Halloween et vous propose un atelier pour créer ton horrible citrouille.

De 14h00 à 19h00

Tarif : 10.00€ – Inclus : Entrée à l’atelier / citrouille / Café pour l’accompagnant / Boisson pour l’enfant

Infos : 06 21 61 48 59 – 07 89 22 05 23 A venir : Soirées spéciales, venez déguisés aux dates suivantes :

Les 28 et 29 octobre sont des journées adaptées aux plus jeunes.

Les 28 et 29 octobre sont des journées adaptées aux plus jeunes.

Les 30 et 31 octobre sont accessible pour les + 10 ans parce qu'il y aura des comédiens sur le parcours.

De 14h00 à 19h00

+33 7 89 22 05 23

