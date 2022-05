ATELIER CITOYENS EN ACTION : INITIATION A LA COSMETIQUE NATURELLE Sorbs, 11 juin 2022, Sorbs.

ATELIER CITOYENS EN ACTION : INITIATION A LA COSMETIQUE NATURELLE Sorbs

2022-06-11 14:30:00 – 2022-06-11 16:00:00

Sorbs Hérault Sorbs

EUR 0 0 Venez vous initier à la cosmétique naturelle avec Magalie. Elle vous partagera sa connaissance des vertus des plantes sauvages et cultivées. Vous confectionnerez des huiles et baumes de soins et repartirez avec votre fascicule de recettes.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Attention, il est important de s’engager à participer aux deux ateliers pour s’inscrire.

contact@cpie-causses.org +33 4 67 44 75 79

Sorbs

