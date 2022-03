Atelier citoyen sur le schéma vélo intercommunal Bidart, 10 mars 2022, Bidart.

Atelier citoyen sur le schéma vélo intercommunal Stade municipal Chemin Errepira Bidart

2022-03-10 18:30:00 – 2022-03-10 20:30:00 Stade municipal Chemin Errepira

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart

Les communes de Biarritz, Bidart, Arbonne et Guéthary sont convaincues des bienfaits des pratiques cyclables. C’est pourquoi, avec le soutien du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, du Syndicat des Mobilités Pays Basque Adour et de l’ADEME (AVELO2) elles ont lancé plusieurs études visant à créer, optimiser, décupler infrastructures, équipements et services en lien avec ces pratiques. Améliorer la cyclabilité, tel est leur objectif commun.

Mais pour cela, ces municipalités ont besoin de vous. Que vous soyez cyclistes aguerri.e.s, débutant.e.s, et même si vous ne montez jamais sur un vélo, votre avis et votre vision les intéressent. C’est pour cette raison qu’est organisée une soirée d’information, de concertation et de participation citoyenne le 10 Mars 2022 à 18h30 au stade municipal de Bidart.

Sur inscription préalable.

+33 5 59 54 90 67

Mairie de Bidart

