Atelier citoyen “Engagement” #4 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier citoyen “Engagement” #4, 21 mai 2022, . 2022-05-21

Horaire : 00:00

Gratuit : non L’atelier citoyen engagement, séance 4 ! Dans le cadre des assises des nouvelles solidarités, la ville de Nantes organise un atelier sur la question de l’engagement à Nantes. Le samedi 21 mai 2022 est la dernière séance (sur 4) de travail. Les citoyens et citoyennes finaliseront leur avis citoyen avant de le remettre aux élus et de le présenter lors du temps fort du 10 et 11 juin. adresse1}

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/atelier-citoyen-engagement-4

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres lieuville Departement Loire-Atlantique

Atelier citoyen “Engagement” #4 2022-05-21 was last modified: by Atelier citoyen “Engagement” #4 21 mai 2022 Nantes

Loire-Atlantique