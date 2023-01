Atelier cirqu’en famille Pont-Croix Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Pont-Croix L’Ecole de musique du Cap Sizun et l’association Napthaline proposent un atelier parents-enfants 2-3 ans et 4-8 ans. Au menu : acrobaties, jonglerie et autres matériel de cirque!

1 ou 2 parents par enfant. Inscriptions et renseignements auprès de l’école de musique du Cap-Sizun. musicocap@orange.fr +33 6 03 35 44 49 http://www.emic.e-monsite.com/ Pont-Croix

