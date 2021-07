Nantes Quai Ferdinand Favre Loire-Atlantique, Nantes Atelier cirque parents/enfants – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier cirque parents/enfants – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nantes. 2021-07-10

Horaire : 15:30 16:30

Gratuit : oui Jauge limitée, inscription sur https://www.interstices.pro/ À partir de 5 ans Il s’agit avant tout de privilégier la relation parent/enfant par le jeu et la découverte commune des arts du cirque. Différentes activités du cirque seront abordées : équilibre, jeux d’adresse, portés acrobatiques. Tout est mis en place pour que les parents pratiquent avec leur enfant. Par Chapidock, projet porté par l’association Lézards animés. Quai Ferdinand Favre Quai Ferdinand Favre Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville Quai Ferdinand Favre Nantes