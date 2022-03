Atelier Cirque par la compagnie Cirkulez Argenton Argenton Catégories d’évènement: Argenton

Argenton Lot-et-Garonne Argenton EUR 12 12 Venez participer à notre atelier Cirque animé par Chloé Locatelli, membre de la compagnie CIRKULEZ. 2 sessions sont organisées :

10h-12h : groupe de 5 à 8 ans

14h-16h : groupe de 9h à 12 ans. Rendez-vous à la salle des fêtes d’Argenton Inscription jusqu’au 17 mars au 06.98.47.29.66 ou 07.67.97.86.08 Venez participer à notre atelier Cirque animé par Chloé Locatelli, membre de la compagnie CIRKULEZ.

