ATELIER CIRQUE Le Pouliguen, 18 juillet 2022, Le Pouliguen.

ATELIER CIRQUE

Le bois du Pouliguen Rue Pasteur Le Pouliguen Loire-Atlantique Rue Pasteur Le bois du Pouliguen

2022-07-18 – 2022-07-18

Rue Pasteur Le bois du Pouliguen

Le Pouliguen

Loire-Atlantique

La Compagnie FlaskaShow, c’est deux artistes issus du théatre, de l’animation, de la langue des signes mais aussi du cirque, avec une passion commune « l’art Clownesque-Bullesque » et la volonté de promouvoir cet art auprès de tous les publics et dans tous les espaces de jeux possibles !

A travers les différentes disciplines abordées, les enfants vont pouvoir développer la connaissance de leur corps, ils se dépassent et laissent place à la créativité et à l’imagination. Ces ateliers se passent dans une ambiance ludique en s’adaptant au rythme de chacun. Venez découvrir les joies du jonglage, des acrobaties, de l’équilibre et des clowneries.

Rue Pasteur Le bois du Pouliguen Le Pouliguen

