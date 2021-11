Ouistreham Ouistreham 14150, Ouistreham Atelier cirque en famille Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: 14150

Ouistreham

Atelier cirque en famille Ouistreham, 27 novembre 2021, Ouistreham. Atelier cirque en famille Gymnase Le Cosec Avenue Général Leclerc Ouistreham

2021-11-27 10:15:00 – 2021-11-27 11:45:00 Gymnase Le Cosec Avenue Général Leclerc

Ouistreham 14150 Initiez-vous aux arts du cirque avec l’association Bric Arts Brac. Deux types d’activités vous sont proposées, le cirque en l’équilibre sur objet (fil /bidon /rolla bolla / boulle ..) et la jonglerie (balles / foulards / diabolo / bâton du diable…). Initiez-vous aux arts du cirque avec l’association Bric Arts Brac. Deux types d’activités vous sont proposées, le cirque en l’équilibre sur objet (fil /bidon /rolla bolla / boulle ..) et la jonglerie (balles… Initiez-vous aux arts du cirque avec l’association Bric Arts Brac. Deux types d’activités vous sont proposées, le cirque en l’équilibre sur objet (fil /bidon /rolla bolla / boulle ..) et la jonglerie (balles / foulards / diabolo / bâton du diable…). Gymnase Le Cosec Avenue Général Leclerc Ouistreham

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14150, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Gymnase Le Cosec Avenue Général Leclerc Ville Ouistreham lieuville Gymnase Le Cosec Avenue Général Leclerc Ouistreham