Vienne

Atelier cirque en duo parent/enfant (FESTIVAL LES INSOUCIANTS) grande salle de l’ENCC, 5 décembre 2021, Châtellerault. Atelier cirque en duo parent/enfant (FESTIVAL LES INSOUCIANTS)

grande salle de l’ENCC, le dimanche 5 décembre à 10:30

Rejoindre vos enfants sur leur terrain de jeu, c’est ce que vous propose le Festival Les Insouciants autour d’une pratique du cirque en duo. Tour à tour, l’un aidera l’autre et vice-versa. Organisé dans le cadre du Festival Les Insouciants du 2 au 5 décembre 2021 en partenariat avec les 3T – scène conventionnée de Châtellerault. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois Port du masque pendant la pratique (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

15 € pour le duo (à partir de 5 ans)

Une occasion de partager du temps avec vos enfants. grande salle de l’ENCC 2 allée de la Laïcité Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T10:30:00 2021-12-05T12:00:00

