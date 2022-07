ATELIER CIRQUE DANS LE BOIS, 18 juillet 2022, .

ATELIER CIRQUE DANS LE BOIS



2022-07-18 – 2022-07-18

La Compagnie FlaskaShow, c’est deux artistes issus du théâtre, de l’animation, de la langue des signes mais aussi du cirque, avec une passion commune « l’art Clownesque-Bullesque » et la volonté de promouvoir cet art auprès de tous les publics et dans tous les espaces de jeux possibles !

À travers les différentes disciplines abordées, les enfants vont pouvoir développer la connaissance de leur corps, ils se dépassent et laissent place à la créativité et à l’imagination. Ces ateliers se passent dans une ambiance ludique en s’adaptant au rythme de chacun. Venez découvrir les joies du jonglage, des acrobaties, de l’équilibre et des clowneries !

RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 5 À 12 ANS

Les enfants vont pouvoir manipuler le matériel et découvrir l’univers du cirque ! Initiation et découverte des disciplines du cirque « Acrobatie, Jonglerie, Equilibre sur objet, Art clownesque ….

