Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Atelier Cirque Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Atelier Cirque Colombelles, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Colombelles. Atelier Cirque 2021-07-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-20 Quartier Libéra Cours de la Rose Blanche

Colombelles Calvados Venez vous initier à la jonglerie, l’accrobatie ou encore l’équilibre lors d’un atelier cirque ludique et ouvert à tous, proposé par l’association Tout est Jonglerie. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Étiquettes évènement : Autres Lieu Colombelles Adresse Quartier Libéra Cours de la Rose Blanche Ville Colombelles lieuville 49.18914#-0.30096

Évènements liés