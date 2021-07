Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Atelier Cirque Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Atelier Cirque Capbreton, 3 août 2021-3 août 2021, Capbreton. Atelier Cirque 2021-08-03 – 2021-08-03

Capbreton Landes Avec l’école de cirque GALAPRINI. Places limités // trois créneaux possibles 18h30/19h/19h30 Inscription obligatoire 24h avant par mail à inscriptions@capbreton.fr

Gratuit // à partir de 7 ans Avec l’école de cirque GALAPRINI. Places limités // trois créneaux possibles 18h30/19h/19h30 Inscription obligatoire 24h avant par mail à inscriptions@capbreton.fr

Gratuit // à partir de 7 ans Avec l’école de cirque GALAPRINI. Places limités // trois créneaux possibles 18h30/19h/19h30 Inscription obligatoire 24h avant par mail à inscriptions@capbreton.fr

Gratuit // à partir de 7 ans PixabayCC0 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Capbreton Adresse Ville Capbreton lieuville 43.65439#-1.44475