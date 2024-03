Atelier Cirque Bois du Pouliguen Le pouliguen, mardi 20 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-20T10:00:00+02:00 – 2024-08-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-08-20T10:00:00+02:00 – 2024-08-20T17:00:00+02:00

Atelier des arts du cirque avec initiation pour les enfants :

1 Atelier cirque « Circambule équilibriste » (échasses, rolla bolla, pédalgos)

1 Atelier cirque « Circambule acrobaties » (roues, roulades, saltos, équilibre sur les mains, pyramides)

1 Atelier cirque « Circambule funambule » (fil autoporteur pour l’apprentissage et entrainement avec tapis de sécurité)

1 Atelier cirque « Circambule jonglerie » (jonglerie)

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

Réservation sur le site du comité des fêtes : Ateliers cirque | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr)

Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-cirque-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/events/ateliers-cirque/form »}]

JEUNESSE LOISIRS