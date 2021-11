Mont Lozère et Goulet Salle multifonctions du Bleymard Lozère, Mont Lozère et Goulet Atelier Cirque avec Prim’art Circus Salle multifonctions du Bleymard Mont Lozère et Goulet Catégories d’évènement: Lozère

le samedi 25 décembre à 14:00

Un samedi par mois du 25 septembre au 25 juin à la salle multi-fonctions (en partenariat avec Loisirs Jeunes du Goulet) : Atelier inter-générationnel en famille et/ou entre amis, dès 5 ans, 1 samedi par mois de 14h à 17h, 1 atelier d’essai gratuit et spectacle du groupe en fin de saison sous chapiteau.

130,00 euros de 6-14 ans et 110,00 euros pour les moins de 6 ans

2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T17:00:00

