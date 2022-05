Atelier Circle Song Paluel, 4 mai 2022, Paluel.

2022-05-04 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-04 18:00:00 18:00:00 Clos des fées Chemin des Falaises

Paluel Seine-Maritime

Clara Neville et Arbas, auteures-compositrices-chanteuses vous invitent à venir explorer votre voix lors d’un atelier Circle Song de 1h30, au cours duquel vous pourrez explorer et jouer avec votre voix et vivre un moment singulier joyeux et collectif.

A 16h30 au Clos des Fées, atelier gratuit, sur réservation

accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr +33 2 35 99 25 46 https://www.leclosdesfees-village.fr/

