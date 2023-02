Portes ouvertes et exposition – travaux d’atelier Atelier Circé Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Portes ouvertes et exposition – travaux d’atelier Atelier Circé, 31 mars 2023, Paris. Portes ouvertes et exposition – travaux d’atelier 31 mars – 2 avril Atelier Circé Nous serons à la disposition des visiteurs qui voudront voir le travail et l’impression en taille-douce.

Nous présenterons les différentes techniques et les phases nécessaires à la création d’une image : pose des vernis, temps de morsures. Sans compter la présentation des outils et leur fonction.

Puis les étapes qui précèdent l’impression : choix du papier et de l’encre, essuyage.

Les travaux présentés illustreront ce travail.

Toutes les questions et explications seront développées par les exemples exposés.

Nous recevrons de préférence un public jeune le vendredi en espérant créer une envie d’apprentissage dans le secteur des métiers d’art. Atelier Circé 22 rue Bourgon 75013 Paris Paris 75013 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

