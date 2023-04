Atelier cirage de chaussures Bibliothèque Andrée Chedid, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

C’est bientôt l’été ! Ce qui signifie qu’il va falloir ressortir ses souliers formels pour les mariages, et qu’il faudra surement faire un bon entretien sur cette vaillante paire de chaussures qui aura fait tout l’hiver et tout le printemps à vos pieds. L’occasion d’en apprendre un petit peu plus sur l’entretien des souliers en cuirs, des mauvaises pratiques à éviter, des produits à utiliser et des bons gestes à adopter. Venez avec vos propres chaussures en cuir (si possible avec des embauchoirs) et l’on vous montrera comment les nettoyer, en nourrir le cuir et les faire briller ! Sur inscription, pour adultes

Un atelier pour adulte (homme ou femme), sur inscription. Il est impératif de venir avec une paire de chaussures en cuir lisse. L’entretien des chaussures en cuir suédé/veau velours ou en nubuck ne sera pas abordé.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

