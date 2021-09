Voiron Voiron Isère, Voiron Atelier cinématographique Ad libitum Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Atelier cinématographique Ad libitum Voiron, 17 septembre 2021, Voiron. Atelier cinématographique Ad libitum 2021-09-17 09:00:00 – 2021-09-17 15:30:00 Maison des associations 2 Place Stalingrad

Voiron Isère Voiron Collections films photos. Rencontre avec L.Sainte-Rose.

Restauratrice du patrimoine cinématographique et photographique, Laure Sainte-Rose présentera des collections de films amateurs, de la collecte à leur valorisation réalisés par l’Atelier Ad libitum. libitum@wanadoo.fr +33 4 76 07 32 89 https://www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Lieu Voiron Adresse Maison des associations 2 Place Stalingrad Ville Voiron