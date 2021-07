Gien Gien Gien, Loiret Atelier Cinéma – LEGO EN SERIE Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Atelier Cinéma – LEGO EN SERIE Gien, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Gien. Atelier Cinéma – LEGO EN SERIE 2021-07-30 – 2021-07-30

Gien Loiret Gien Atelier LEGO en séries gratuit à partir de 12 ans pour une découverte du stop-motion sur inscription : renseignements au 02 38 06 19 51 Atelier cinéma gratuit à la médiathèque de Gien contact@cc-giennoise.fr +33 2 38 05 19 51 Atelier LEGO en séries gratuit à partir de 12 ans pour une découverte du stop-motion sur inscription : renseignements au 02 38 06 19 51 Médiatheque Gien dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT GIEN

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville 47.68612#2.62735