du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre

Le projet de film, intitulé « L’Oppidum des Quartiers Nord » (titre provisoire) consistera en la réalisation d’un court métrage sur le thème de l’histoire de Marseille dans ses premiers temps (habitants, origines et modes de vie…), à partir de documents (et de la visite) d’un site archéologique situé dans les quartiers Nord, l’Oppidum du Verduron. « Situé dans le 15è arrondissement, dominant la rade de Marseille et datant de la seconde moitié du IIIe siècle avant J.-C, il s’agît, selon les spécialistes de l’archéologie, d’un « site exceptionnel », où des Gaulois, ou plus précisément des Celto-Ligures, ont établi 37 petites maisons de quelques 14 m² chacune qui s’étalent au total sur 1000 m², vestige des villages protohistoriques contemporains de Pythéas et d’Euthymènes. « Le seul endroit en France où vous pouvez voir un village indigène », indiquait Dominique Garcia, Président de l’Inrap (Institut national d’archéologie préventive). Menacé d’enfouissement jusqu’en 2017, le site est aujourd’hui préservé, et un projet de restauration est à l’étude. » Les ateliers filmiques seront coordonnés par la cinéaste Camille GOUJON, qui travaillera en collaboration avec la chercheure Sophie LEDROLE, spécialiste du thème, également médiatrice conférencière au Musée d’Histoire de Marseille. Le film mêlera des aspects documentaires (liés à un parcours d’observation et de restitution des connaissances) et imaginaires (élaborer des hypothèses à partir de ce qu’on ne connaît pas). Dans le cadre de ces ateliers, des courts métrages sur la thématique du film leur seront présentés, également des courts métrages d’animation (et des objets du précinéma — praxinoscopes, folioscopes, etc. — qui exemplifient les procédés techniques du cinéma, comme « illusion » d’optique), ainsi qu’un exposé interactif autour du thème et la démarche de recherche scientifique. Les jeunes seront associés à toutes les étapes de la réalisation du film : écriture, storyboard, prises de vues, prises de son, animation, voix off, montage… et seront amenés à présenter le film lors de séances publiques, notamment dans le cadre de la 14è édition des Rencontres Internationales Sciences & Cinémas (RISC), au mois de mars 2022.

Gratuit, sur inscription auprès de la MPT/CS

Atelier de réalisation film d’animation sur le thème de l’archéologie

Musée d'Histoire de Marseille 2 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille



