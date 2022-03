Atelier cinéma d’animation Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque d’Ornon, le vendredi 29 avril à 14:00

### Venez découvrir la technique de l’animation « image par image » et réalisez un petit film ! Le stop motion, ou animation image par image, est une technique d’animation permettant de créer un mouvement et un court-métrage à partir d’objets immobiles. Entre chaque image, les objets de la scène sont légèrement déplacés ce qui donnera l’impression d’animation une fois le film projeté à vitesse réelle, pour un résultat étonnant et créatif.

À partir de 8 ans – Durée : 1 h – Sur réservation

Avec Emilie et Estelle Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

