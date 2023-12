Atelier cinéma d’animation et projection du film Paddington #2 Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier cinéma d’animation et projection du film Paddington #2 Majestic Bastille – Dulac Cinémas Paris, 17 décembre 2023, Paris. Le dimanche 17 décembre 2023

de 11h00 à 13h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant Tarification habituelle de la salle Après la projection du film « Paddington » de Paul King, Lila Loupias invite les spectateurs et spectatrices à découvrir les secrets de fabrication des films d’animation. Venez découvrir les secrets de fabrication des films d’animation lors d’un court atelier de création. L’atelier aura lieu à la suite de la projection. Paddington de Paul King – Royaume-Uni, 2014, 1h35 – VF Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière. Majestic Bastille – Dulac Cinémas 4 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ resa@cip-paris.fr https://www.facebook.com/events/1165755911476469 https://www.facebook.com/events/1165755911476469 http://dulaccinemas.com/cinema/2736/majestic-bastille/seances

Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ resa@cip-paris.fr

