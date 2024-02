Atelier cinéma d’animation et projection de courts animés Café de la Place Courgeon, dimanche 3 mars 2024.

Atelier cinéma d’animation et projection de courts animés Café de la Place Courgeon Orne

Atelier organisé par le Café de la Place et encadré par Marie-Christine Perrodin et Celia Canning, réalisatrices de cinéma d’animation.

Au programme

1/ Réalisation de séquences courtes et ludiques brèves de comptoir . Autour du thème et du décor du comptoir du café, Marie-Christine et Celia vous proposeront de petits scénarios utilisant les techniques de la pixilation, du papier découpé et du déplacement d’objets. Deux ateliers ou chacun peut s’initier et expérimenter la pratique de l’image par image.

2/ Projection d’un programme de courts métrages animés. Durée 50 minutes environ.

Programme varié et tout public concocté par les 2 intervenantes.

Atelier sur réservation. 12 participants maximum ( 6 par session)/ enfants à partir de 7 ans, ados, adultes, familles…

Projection ouverte à tous. Entrée libre.

Atelier session le matin de 10h30- 13h et session l’après midi de 14h30- 17h

(selon places disponibles, possibilité de participer aux 2 sessions.

Vous pouvez pique-niquer sur place si vous restez sur la journée.

Projection de courts métrages animés à 18h (durée du programme 45 à 50 minutes).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Café de la Place 5, place de l’église

Courgeon 61400 Orne Normandie cafedelaplace.courgeon@yahoo.com

L’événement Atelier cinéma d’animation et projection de courts animés Courgeon a été mis à jour le 2024-02-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE