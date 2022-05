Atelier cinéma d’animation

Atelier cinéma d'animation, 11 juin 2022

2022-06-11 10:30:00 – 2022-06-11 13:00:00

Atelier avec Guillaume Hoenig

Les enfants formeront trois groupes où ils pourront expérimenter tour à tour la caméra, l'ordinateur, le logiciel d'animation. Ils réaliseront des séquences de cinéma image par image.

Enfants entre 6 et 12 ans

