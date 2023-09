Atelier cinéma Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier cinéma Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 15h30 à 16h30

.Public enfants. gratuit

« Myrtille&Framboise » propose un atelier ludique « Il était une fois le cinéma – la magie du Thaumatrope ». Cet atelier permet aux enfants de découvrir la naissance du

cinéma à travers le Thaumatrope, le premier jouet d’optique inventé pour

créer des images en mouvement. Il se base sur un principe visuel qui se nomme la

« persistance rétinienne ». Ce jouet prend la forme

d’un cercle en carton ayant un dessin différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement à l’aide d’élastiques de

chaque côté, les deux dessins se fondent en un seul, créant une illusion de

mouvement et une image animée. Les enfants pourront imaginer leur propre thaumatrope magique

! Pour les 7-10 ans. Sur réservation à partir du 16 novembre. Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : +33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun5 https://www.facebook.com/BibArkoun5

