En collaboration avec le CNC, la bibliothèque du cinéma François Truffaut vous propose un temps dédié à l’éducation à l’image autour du film Azur et Asmar de Michel Ocelot. Nous vous proposons d’appréhender la création d’un film d’une manière ludique et intuitive en participant à un atelier jeu sur le cinéma autour du film d’animation, désormais célèbre, Azur et Asmar. À partir des dialogues, des scènes et d’autres éléments du film, cinq activités seront proposées au choix: scénario, cadrage, équipe, montage et tournage. Ce jeu sera appuyé par une application numérique vous permettant de mettre en pratique les outils présentés. Une belle occasion de vous initier au 7ème art et peut-être de susciter des vocations. Mercredi 27 avril de 14h00 à 16h00 – sur réservation – à partir de 8 ans – pour les accompagnateurs, pensez à vous munir de votre passe vaccinale. Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4, rue du cinéma Paris 75001 Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371 https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema Atelier;Cinéma;Littérature

