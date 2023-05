Atelier cinéma animation Bibliothèque André Malraux Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Sur inscription, dès 12 ans : 01 45 44 53 85 ou bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Ciné-livre Atelier Flip-book / Un atelier d’initiation au cinéma d’animation proposé par Luc de Banville, Professeur de cinéma d’animation aux Ateliers Beaux-Arts de Montparnasse (Atelier 64). Mercredi 14 juin de 14h à 18h / bibliothèque André Malraux, à partir de 12 ans Un atelier de 4 heures de pratique du cinéma d’animation avec le livre comme support. Chaque participant réalisera une séquence animée dans un livre et filmera son animation. Les participants pourront choisir un livre parmi ceux destinés à être pilonnés afin de leur donner une seconde vie. Une exposition / restitution de ce travail est prévue pour la rentrée 2023. En hommage au travail de la cinéaste Marie Paccou : https://mariepaccou.com/index.php?mode=qui Sur inscription, dès 12 ans : 01 45 44 53 85 ou bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Uniquement sur réservation Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/?locale=fr_FR

