#1 Spécial court-métrage La maison de la Conversation ouvre ses portes aux habitants du quartier et vous propose une projection de courts-métrages suivie d’un échange avec l’équipe de réalisation ! Venez rencontrer vos voisins avec et sans domicile et passer un moment convivial tout en découvrant des oeuvres cinématographiques uniques sélectionnées par des étudiants en cinéma. La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://my.weezevent.com/atelier-cine-debat?fbclid=IwAR3aX0PSjt4GSXnX4gcHQzFnIrxgJEftts-K7NzFCtEiXjlm1-U2bfW_KfE

