La guitare cigar box: l’instrument oublié du blues et du rock. Atelier Cigar Box Music, 1 avril 2023, Saint-Girons. La guitare cigar box: l’instrument oublié du blues et du rock. 1 et 2 avril Atelier Cigar Box Music La guitare cigar box c’est un voyage dans le temps vers les origines du blues et du rock, une communion tacite avec ses premiers inventeurs, et la découverte d’une version plus primitive, viscérale et instinctive de la musique occidentale du XXème siècle. Une escapade sauvage sur des chemins et des territoires oubliés…

Je vous propose une visite de l'atelier avec une présentation de la guitare cigar box (historique, spécificités et jeu) et de sa fabrication. Adapté à tout public, adultes et enfants, musiciens et néophites. Atelier Cigar Box Music 22 boulevard Frédéric Arnaud, 09200 Saint Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 guitare luthier Cigarboxmusic

