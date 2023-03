Portes ouvertes de l’atelier Christian Naessens de tournage sur bois Atelier Christian Naessens Curis-au-Mont-d'Or Catégories d’Évènement: Curis-au-Mont-d'Or

Portes ouvertes de l'atelier Christian Naessens de tournage sur bois 1 et 2 avril Atelier Christian Naessens Portes ouvertes de l'atelier Christian Naessens de tournage sur bois Profitez des JEMA pour pousser les portes de l'atelier et découvrir les machines et le stockage du bois

A l’aide de supports pédagogiques, venez reconnaître les essences les plus communes

Apprenez en plus sur les bois altérés : loupes, broussins, bois échauffés, bois guités n’auront plus de secret pour vous

Assistez à des démonstrations de tournage sur bois. Si le coeur vous en dit, vous pourrez prendre en main vous-même les gouges et découvrir les gestes de base du tournage sur bois

