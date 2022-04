Atelier choral : chanter le Festival Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Catégories d’évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Atelier choral : chanter le Festival Hameau Le Baillon Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

2022-06-12 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-12

Asnières-sur-Oise Val-d’Oise Asnières-sur-Oise EUR 9 La cheffe de chœur Iris Thion vous initie aux plus belles mélodies des compositeurs programmés au Festival de Royaumont 2022. +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/evenement/atelier-chorale-chanter-le-festival/ Hameau Le Baillon Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

