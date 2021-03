Saint-Savin abbaye de saint savin Saint-Savin ATELIER CHOCOLATS abbaye de saint savin Saint-Savin Catégorie d’évènement: Saint-Savin

ATELIER CHOCOLATS abbaye de saint savin, 4 avril 2021-4 avril 2021, Saint-Savin. ATELIER CHOCOLATS

abbaye de saint savin, le dimanche 4 avril à 15:30

Réalisez votre propre œuf en chocolat bio avant de le décorer comme un vrai maître chocolatier ! Un moment familial pour le plein de gourmandise ! Atelier encadré par Valérie Gangler de l’Atelier Chocolat Etcetera, Montmorillon. L’animation sera maintenue à partir de 5 personnes et dans la limite de 10 participants. Nous garantissons le strict respect des mesures sanitaires en vigueur. Le paiement s’effectuera sur place le jour de l’animation.

15€/pers.- inscription obligatoire au préalable avant le 31/3 (cf. n° téléphone).

Réaliser et décorez votre propre œuf en chocolat bio ! abbaye de saint savin place de la libération 86310 saint savin Saint-Savin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-04T15:30:00 2021-04-04T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Savin Autres Lieu abbaye de saint savin Adresse place de la libération 86310 saint savin Ville Saint-Savin