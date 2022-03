Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Argentan, 27 avril 2022, Argentan. Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Place du Marché Office de tourisme Argentan

2022-04-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-27 17:00:00 17:00:00 Place du Marché Office de tourisme

Argentan Orne Tous en tablier de chef pour réaliser une tablette chocolatée avec Joël LECOINTRE, l’un des 27 adhérents au projet « Fossiles à croquer ». Ce chocolatier professionnel vous fera découvrir ses astuces pour réaliser une tablette représentant des fossiles du Géoparc et en apprendre plus sur l’histoire géologique du territoire. Animation en partenariat avec l’Office de Tourisme d’Argentan. Tous en tablier de chef pour réaliser une tablette chocolatée avec Joël LECOINTRE, l’un des 27 adhérents au projet « Fossiles à croquer ». Ce chocolatier professionnel vous fera découvrir ses astuces pour réaliser une tablette représentant des… espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/ Tous en tablier de chef pour réaliser une tablette chocolatée avec Joël LECOINTRE, l’un des 27 adhérents au projet « Fossiles à croquer ». Ce chocolatier professionnel vous fera découvrir ses astuces pour réaliser une tablette représentant des fossiles du Géoparc et en apprendre plus sur l’histoire géologique du territoire. Animation en partenariat avec l’Office de Tourisme d’Argentan. Place du Marché Office de tourisme Argentan

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Place du Marché Office de tourisme Ville Argentan lieuville Place du Marché Office de tourisme Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Argentan 2022-04-27 was last modified: by Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Argentan Argentan 27 avril 2022 argentan Orne

Argentan Orne