Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Alençon, 3 mai 2022, Alençon. Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Le Petit Chocolatier 234 Avenue du Général Leclerc Alençon

2022-05-03 10:30:00 – 2022-05-03 11:30:00 Le Petit Chocolatier 234 Avenue du Général Leclerc

Tous en tablier de chef, vous réaliserez avec Olivier Viel d'Alençon une tablette Géoparc, l'un des 27 adhérents au projet « Fossiles à croquer » – dans son labo, vous découvrirez les 7 origines de cacao pour réaliser la tablette Géoparc du Sao Tomé, du Vénezuela, du Cameroun ou de Papouasie

