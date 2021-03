Alençon Alençon Alençon, Orne Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer », 29 avril 2021-29 avril 2021, Alençon. Atelier chocolaté Géoparc « Fossiles à croquer » 2021-04-29 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-29 11:30:00 11:30:00 Chocolats Glatigny SARL 44 Grande Rue

Tous en tablier de chef pour réaliser une tablette chocolatée avec Sébastien ROUSTIN, chocolatier d'Alençon, l'un des 27 adhérents au projet « Fossiles à croquer ». Ce chocolatier professionnel vous fera découvrir ses astuces pour réaliser une tablette représentant des fossiles du Géoparc et en apprendre plus sur l'histoire géologique du territoire.

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse Chocolats Glatigny SARL 44 Grande Rue Ville Alençon