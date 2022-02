Atelier Chocolat Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Tarn

Atelier Chocolat Lisle-sur-Tarn, 24 février 2022, Lisle-sur-Tarn. Atelier Chocolat Musée Art du chocolat 13, place Paul Saissac Lisle-sur-Tarn

2022-02-24 10:30:00 – 2022-02-24 17:30:00 Musée Art du chocolat 13, place Paul Saissac

Lisle-sur-Tarn Tarn Lisle-sur-Tarn EUR 20 20 Atelier chocolat pour les enfants et familles.

Un atelier gourmand et ludique adapté aux petits chefs !

Sur réservation auprès du musée. musee@chocolat-tarn.fr +33 5 63 33 69 79 http://www.chocolat-tarn.fr/ Musée Art du chocolat 13, place Paul Saissac Lisle-sur-Tarn

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac

Détails Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn, Tarn Autres Lieu Lisle-sur-Tarn Adresse Musée Art du chocolat 13, place Paul Saissac Ville Lisle-sur-Tarn lieuville Musée Art du chocolat 13, place Paul Saissac Lisle-sur-Tarn Departement Tarn

Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-sur-tarn/

Atelier Chocolat Lisle-sur-Tarn 2022-02-24 was last modified: by Atelier Chocolat Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn 24 février 2022 Lisle-sur-Tarn Tarn

Lisle-sur-Tarn Tarn