Atelier Chocolat de Pâques – Enfants Autre lieu Genève, samedi 16 mars 2024.

Atelier Chocolat de Pâques – Enfants Une découverte du chocolat sous toutes ses formes sur le thème de Pâques réservée aux enfants au centre de Genève 16 mars – 3 avril Autre lieu CHF 40.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T10:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T16:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Histoire du chocolat, dégustation et initiation à la chocolaterie artisanale sont au programme de cet atelier à destination des enfants. Après avoir enfilé sa toque et son tablier, les participants seront guidés par des professionels pour réaliser leur création en chocolat sur lethème de Pâques et laisser libre cour à leur imagination.

Autre lieu Genève Genève Genève https://shop.labonbonniere.ch/ateliers/

La Bonbonnière