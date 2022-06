Atelier chocolat Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Atelier chocolat

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 16:00:00

Un bain au chocolat
4 rue Saint Vincent
Dax
Landes

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 16:00:00

Un bain au chocolat 4 rue Saint Vincent

Dax

EUR 40

Découvrez l'art de la pâtisserie à travers nos ateliers. Fabriquez avec le pâtissier de superbes moulage en chocolat sur le thème d'Halloween. Vous repartirez avec vos œuvres à partager ou à déguster seul.

Atelier assuré à partir de 4 personnes.

+33 5 58 74 25 40

Atelier assuré à partir de 4 personnes. Découvrez l’art de la pâtisserie à travers nos ateliers. Fabriquez avec le pâtissier de superbes moulage en chocolat sur le thème d’Halloween. Vous repartirez avec vos œuvres à partager ou à déguster seul.

Atelier assuré à partir de 4 personnes. +33 5 58 74 25 40 Découvrez l’art de la pâtisserie à travers nos ateliers. Fabriquez avec le pâtissier de superbes moulage en chocolat sur le thème d’Halloween. Vous repartirez avec vos œuvres à partager ou à déguster seul.

Atelier assuré à partir de 4 personnes. Un bain au chocolat 4 rue Saint Vincent Dax

