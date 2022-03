Atelier chocolat Barenton Barenton Catégories d’évènement: Barenton

Atelier chocolat Barenton, 14 avril 2022, Barenton. Atelier chocolat Musée du Poiré La Logeraie Barenton

2022-04-14 15:00:00 – 2022-04-14 17:00:00 Musée du Poiré La Logeraie

Barenton Manche Barenton Manche La période de Pâques étant propice à manger du chocolat, venez découvrir, au Musée du Poiré, les techniques pour apprendre à faire vos propres tablettes de chocolat. Le boulanger de Barenton vous accompagnera durant cet atelier en partageant avec vous son savoir-faire.

Détails Catégories d’évènement: Barenton, Manche Autres Lieu Barenton Adresse Musée du Poiré La Logeraie Ville Barenton lieuville Musée du Poiré La Logeraie Barenton Departement Manche

