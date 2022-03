ATELIER CHIMIE DES COSMÉTIQUES Plaissan Plaissan Catégories d’évènement: Hérault

Plaissan

ATELIER CHIMIE DES COSMÉTIQUES Plaissan, 11 mars 2022, Plaissan. ATELIER CHIMIE DES COSMÉTIQUES Plaissan

2022-03-11 18:00:00 – 2022-03-11 19:00:00

Plaissan Hérault Plaissan EVEILLEZ VOTRE CURIOSITÉ !

Créer des liens entre le monde de la recherche et les citoyens, c’est ce que propose l’association Kimiyo et ses ateliers de pratique. Des ateliers organisés par le réseau intercommunal, en tournée dans vos bibliothèques (réservation obligatoire) : Chimie des cosmétiques : découvrez ou réalisez des recettes (produit de soin, de beauté, de nettoyage) pour prendre soin de soi avec des produits facile à trouver ! EVEILLEZ VOTRE CURIOSITÉ !

Créer des liens entre le monde de la recherche et les citoyens, c’est ce que propose l’association Kimiyo et ses ateliers de pratique. +33 4 67 96 86 09 EVEILLEZ VOTRE CURIOSITÉ !

Créer des liens entre le monde de la recherche et les citoyens, c’est ce que propose l’association Kimiyo et ses ateliers de pratique. Des ateliers organisés par le réseau intercommunal, en tournée dans vos bibliothèques (réservation obligatoire) : Chimie des cosmétiques : découvrez ou réalisez des recettes (produit de soin, de beauté, de nettoyage) pour prendre soin de soi avec des produits facile à trouver ! Plaissan

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Plaissan Autres Lieu Plaissan Adresse Ville Plaissan lieuville Plaissan Departement Hérault

Plaissan Plaissan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaissan/

ATELIER CHIMIE DES COSMÉTIQUES Plaissan 2022-03-11 was last modified: by ATELIER CHIMIE DES COSMÉTIQUES Plaissan Plaissan 11 mars 2022 Hérault Plaissan

Plaissan Hérault