Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), le samedi 14 mai à 20:00

A partir de reproductions des gargouilles et autres animaux fantastiques issus des collections médiévales, les enfants sont invités à créer leur propre chimère en papier !

Entrée libre

Viens créer ta chimère papier ! Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

